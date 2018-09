Queen Anne’s County Office of the Sheriff Press Release

๐—–๐—”๐—ฆ๐—˜ ๐—จ๐—ฃ๐——๐—”๐—ง๐—˜: ๐—” ๐—ฝ๐—ต๐—ผ๐˜๐—ผ ๐—ต๐—ฎ๐˜€ ๐—ฏ๐—ฒ๐—ฒ๐—ป ๐—ผ๐—ฏ๐˜๐—ฎ๐—ถ๐—ป๐—ฒ๐—ฑ ๐—ผ๐—ณ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐˜€๐˜‚๐—ฏ๐—ท๐—ฒ๐—ฐ๐˜. ๐—œ๐—ณ ๐˜†๐—ผ๐˜‚ ๐—ฐ๐—ฎ๐—ป ๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ณ๐˜† ๐˜๐—ต๐—ถ๐˜€ ๐˜€๐˜‚๐—ฏ๐—ท๐—ฒ๐—ฐ๐˜, ๐—ฝ๐—น๐—ฒ๐—ฎ๐˜€๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ฐ๐˜ ๐——๐—ฒ๐—ฝ๐˜‚๐˜๐˜† ๐—ฃ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ธ๐—ผ๐˜„๐˜€๐—ธ๐—ถ ๐—ฎ๐˜ ๐Ÿฐ๐Ÿญ๐Ÿฌ-๐Ÿณ๐Ÿฑ๐Ÿด-๐Ÿฌ๐Ÿณ๐Ÿณ๐Ÿฌ ๐—ฒ๐˜ ๐˜. ๐Ÿญ๐Ÿต๐Ÿฒ๐Ÿฎ ๐—ผ๐—ฟ ๐—ฒ๐—บ๐—ฎ๐—ถ๐—น ๐—ต๐—ถ๐—บ ๐—ฎ๐˜ ๐—ท๐—ฝ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ธ๐—ผ๐˜„๐˜€๐—ธ๐—ถ@๐—พ๐—ฎ๐—ฐ.๐—ผ๐—ฟ๐—ด.

INCIDENT: Fraud (suspected counterfeit money)

DATE / TIME: 8/24/18 at 6:09pm

LOCATION: White House Black Market, (441 Outlet Center Drive) Queenstown, MD

SUSPECT: African American, Maleย

DETAILS: Deputy Patikowski responded to the above address in reference to a report of fraud (suspected counterfeit money). According to the storeโ€™s employee, an unknown male completed a purchase for approximately $30 and was given change. The suspect then left the store. The employee examined the money presented by the suspect more closely and determined that it was possibly a counterfeit bill. The employee notified the outlet security and the Sheriffโ€™s Office. This investigation is ongoing.

DEPUTY: Deputy J. Patikowski

CASE: 18-26302