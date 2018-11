2018 POCOMOKE CITY CHRISTMAS PARADE OFFICIAL LINE-UP

1. POCOMOKE POLICE COLOR GUARD

2. POCOMOKE POLICE CAR

3. MAYOR & CITY COUNCIL (2 CARS)

4. WORCESTER SHERIFF OFFICE

5. MISS POCOMOKE

6. MISS POCOMOKE RUNNER-UPS

7. SOMERSET SHERIFF

8. DELEGATE MARYBETH CAROZZA

9. MARYLAND STATE POLICE

10. DELEGATE CHARLES OTTO

11. ACCOMACK SHERIFF

12. WICOMICO CTY COUNCIL- LARRY DODD

13. POCOMOKE FAIR QUEENS

14. PHS ROTC

15. POCOMOKE EMS

16. POCOMOKE HIGH SCHOOL BAND

17. POCOMOKE FIRE CO.

18. HARTLEY HALL NURSING & REHAB

19. WCTG, WOW & BAY COUNTRY RADIO

20. ALL ABOUT DANCE ACADEMY

21. WORCESTER CTY 4-H CLEVER CLOVERS

22. WORCESTER FARM BUREAU QUEENS

23. CHINCOTEAGUE FIRE CO.

24. 47abc WEATHER UNIT

25. DELMARVA DISCOVERY CENTER

26. LIVING WATERS CHURCH OF GOD

27. GIRDLETREE FIRE CO.

28. SNOW HILL HIGH SCHOOL BAND

29. SNOW HILL FIRE CO.

30. FIRST BAPTIST CHURCH OF POCOMOKE

30a.

30b.

31. STEPHEN DECATUR ROTC

32. EASTERN SHORE PEST CONTROL

33. POCOMOKE EXPLORERS 4-H

34. POCOMOKE MIDDLE FUTURE WARRIOR

35. POCOMOKE MIDDLE CHORUS & PEP

36. GREENBACKVILLE FIRE CO.

37. HEAT DANCE TEAM

38. ATLANTIC GENERAL HOSP.

39. 94.9 JACK FM

40. CURVY & FLY MODELING TROUPE

40a.

40b.

41. DIRTY DAWGS

42. FRUITLAND FIRE CO.

43. SALISBURY MIDDLE SCHOOL BAND

44. PRINCESS ANNE FIRE CO.

45. SOMERSET CTY FARM BUREAU

46. JM TAWES CRIMINAL JUSTICE

47. JM TAWES TECHNOLOGY CENTER

48. FEET OF FIRE DANCE TEAM

49. MYSTIC PRODUCTIONS QUEENS

50. OAK RIDGE BAPTIST CHURCH

51. MROH’S GAS

52. BLOXOM FIRE CO.

53. SKIPJACK QUEENS

54. TABERNACLE BAPTIST CURCH

55. WBOC -TV

55a. EDDIE’S AUTO CENTER

55b.

56. YOUNG LADIES & GENTS GROWING

57. MALLARDS ON THE RIVER

58. MT. VERNON FIRE CO.

59. MARDELA HIGH SCHOOL BAND

60. HEBRON FIRE CO.

61. ADVANTAGE LAWN CARE

62. MARYLAND MAJESTY CHEER TEAM

63. LIL’ RUBIES GIRLS CLUB

64. LEVEL UP BRAID STUDIO

65. SHORE UP INC

66. GIRL SCOUT TROOP 227

67. PARKSLEY FIRE CO.

68. ALGONQUIN ULTRAS INC

69. DELMARVA SHOREBIRDS

70. LYNNHAVEN BAPTIST CHURCH

70a.

70b.

71. MISS CRUSTACEAN QUEENS

72. MARION FIRE CO.

73. CRISFIELD HIGH SCHOOL BAND

74. CRISFIELD FIRE CO.

75. SOMERSET CTY FAIR QUEENS

76. ROYAL ELITE DIAMONDZ

77. LOWE’S

78. ADAM’S RADIO GROUP

79. OAK HALL RESCUE

80. NEW CHURCH FIRE CO

80a.

80b.

81. THE CABBAGE ROSE

82. HOLLY GROVE HONORS CHOIR

83. HARDWIRE LLC

84. POWELVILLE FIRE CO.

85. STEPHEN DECATUR HIGH BAND

86. NEWARK FIRE CO.

87. SNOW HILL ROTC

88. COKE-COLA

89. SANTA

