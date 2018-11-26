1. POCOMOKE POLICE COLOR GUARD
2. POCOMOKE POLICE CAR
3. MAYOR & CITY COUNCIL (2 CARS)
4. WORCESTER SHERIFF OFFICE
5. MISS POCOMOKE
6. MISS POCOMOKE RUNNER-UPS
7. SOMERSET SHERIFF
8. DELEGATE MARYBETH CAROZZA
9. MARYLAND STATE POLICE
10. DELEGATE CHARLES OTTO
11. ACCOMACK SHERIFF
12. WICOMICO CTY COUNCIL- LARRY DODD
13. POCOMOKE FAIR QUEENS
14. PHS ROTC
15. POCOMOKE EMS
16. POCOMOKE HIGH SCHOOL BAND
17. POCOMOKE FIRE CO.
18. HARTLEY HALL NURSING & REHAB
19. WCTG, WOW & BAY COUNTRY RADIO
20. ALL ABOUT DANCE ACADEMY
21. WORCESTER CTY 4-H CLEVER CLOVERS
22. WORCESTER FARM BUREAU QUEENS
23. CHINCOTEAGUE FIRE CO.
24. 47abc WEATHER UNIT
25. DELMARVA DISCOVERY CENTER
26. LIVING WATERS CHURCH OF GOD
2018 POCOMOKE CITY CHRISTMAS PARADE
OFFICIAL LINE-UP
27. GIRDLETREE FIRE CO.
28. SNOW HILL HIGH SCHOOL BAND
29. SNOW HILL FIRE CO.
30. FIRST BAPTIST CHURCH OF POCOMOKE
30a.
30b.
31. STEPHEN DECATUR ROTC
32. EASTERN SHORE PEST CONTROL
33. POCOMOKE EXPLORERS 4-H
34. POCOMOKE MIDDLE FUTURE WARRIOR
35. POCOMOKE MIDDLE CHORUS & PEP
36. GREENBACKVILLE FIRE CO.
37. HEAT DANCE TEAM
38. ATLANTIC GENERAL HOSP.
39. 94.9 JACK FM
40. CURVY & FLY MODELING TROUPE
40a.
40b.
41. DIRTY DAWGS
42. FRUITLAND FIRE CO.
43. SALISBURY MIDDLE SCHOOL BAND
44. PRINCESS ANNE FIRE CO.
45. SOMERSET CTY FARM BUREAU
46. JM TAWES CRIMINAL JUSTICE
47. JM TAWES TECHNOLOGY CENTER
48. FEET OF FIRE DANCE TEAM
2018 POCOMOKE CITY CHRISTMAS PARADE
OFFICIAL LINE-UP
49. MYSTIC PRODUCTIONS QUEENS
50. OAK RIDGE BAPTIST CHURCH
51. MROH’S GAS
52. BLOXOM FIRE CO.
53. SKIPJACK QUEENS
54. TABERNACLE BAPTIST CURCH
55. WBOC -TV
55a. EDDIE’S AUTO CENTER
55b.
56. YOUNG LADIES & GENTS GROWING
57. MALLARDS ON THE RIVER
58. MT. VERNON FIRE CO.
59. MARDELA HIGH SCHOOL BAND
60. HEBRON FIRE CO.
61. ADVANTAGE LAWN CARE
62. MARYLAND MAJESTY CHEER TEAM
63. LIL’ RUBIES GIRLS CLUB
64. LEVEL UP BRAID STUDIO
65. SHORE UP INC
66. GIRL SCOUT TROOP 227
67. PARKSLEY FIRE CO.
68. ALGONQUIN ULTRAS INC
69. DELMARVA SHOREBIRDS
70. LYNNHAVEN BAPTIST CHURCH
70a.
70b.
2018 POCOMOKE CITY CHRISTMAS PARADE
OFFICIAL LINE-UP
71. MISS CRUSTACEAN QUEENS
72. MARION FIRE CO.
73. CRISFIELD HIGH SCHOOL BAND
74. CRISFIELD FIRE CO.
75. SOMERSET CTY FAIR QUEENS
76. ROYAL ELITE DIAMONDZ
77. LOWE’S
78. ADAM’S RADIO GROUP
79. OAK HALL RESCUE
80. NEW CHURCH FIRE CO
80a.
80b.
81. THE CABBAGE ROSE
82. HOLLY GROVE HONORS CHOIR
83. HARDWIRE LLC
84. POWELVILLE FIRE CO.
85. STEPHEN DECATUR HIGH BAND
86. NEWARK FIRE CO.
87. SNOW HILL ROTC
88. COKE-COLA
89. SANTA
2018 POCOMOKE CITY CHRISTMAS PARADE OFFICIAL LINE-UP
1. POCOMOKE POLICE COLOR GUARD
2 thoughts on “2018 POCOMOKE CITY CHRISTMAS PARADE OFFICIAL LINE-UP”
Serious question. . . Will the Mayor actually ride in the parade? I thought he was totally incoherent.
LikeLike
No he is not incoherent
LikeLike