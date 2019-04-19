Tornado Watch

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED TORNADO WATCH 91 TOINCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL MIDNIGHT EDT TONIGHT

IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES

IN SOUTHEAST MARYLAND

DORCHESTER SOMERSET WICOMICO

WORCESTER

IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN EASTERN VIRGINIA

NORTHAMPTON

IN SOUTHEAST VIRGINIA

ACCOMACK

THIS INCLUDES THE CITIES OF CAMBRIDGE, CAPE CHARLES,

CHINCOTEAGUE, CRISFIELD, EXMORE, GREENBACKVILLE, HORNTOWN,

NEW CHURCH, OCEAN CITY, ONANCOCK, PRINCESS ANNE, AND SALISBURY.

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