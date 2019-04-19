THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED TORNADO WATCH 91 TOINCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL MIDNIGHT EDT TONIGHT
IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN SOUTHEAST MARYLAND
DORCHESTER SOMERSET WICOMICO
WORCESTER
IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES
IN EASTERN VIRGINIA
NORTHAMPTON
IN SOUTHEAST VIRGINIA
ACCOMACK
THIS INCLUDES THE CITIES OF CAMBRIDGE, CAPE CHARLES,
CHINCOTEAGUE, CRISFIELD, EXMORE, GREENBACKVILLE, HORNTOWN,
NEW CHURCH, OCEAN CITY, ONANCOCK, PRINCESS ANNE, AND SALISBURY.
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